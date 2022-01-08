Bitlis’te Alp Disiplini İl Birinciliği Kayak Yarışları yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te Alp Disiplini İl Birinciliği Kayak Yarışları yapıldı

İHA

Bitlis’te Alp Disiplini İl Birinciliği Kayak Yarışları yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TFK) faaliyet programında yer alan Alp Disiplini İl Birinciliği Kayak Yarışları Bitlis’te yapıldı.
Bitlis merkezde bulunan Erhan Onur Güler Kayak Tesisleri'nde düzenlenen yarışlara 4 kategoride 60 kayakçı katıldı. Sabah saat 10.00'da başlayan yarışlarda dereceye giren kayakçılar bölge yarışmalarında Bitlis'i temsil edecekler.
Dereceye giren kayakçılara ödüllerinin verilmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Türkiye Kayak Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Behzat Dayan, “TKF'nin 20212022 faaliyet programında yer alan Bitlis il birinciliğini 4 kategoride 60 sporcuyla yaptık. Burada dereceye giren sporcular değişik illerde yarışmalara katılacak. Biz 80 sporcuyla temel eğitim kampını da başlattık. Buradan yetişecek sporcular ileriki kategorilerde yarışmalara katılacak. Milli takım seviyesine ulaşmaları için çaba göstereceğiz. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Bitlis’te kar yağışını eğlenceye dönüştürmek için herkesi kayağa davet ediyorum. Herkes gelip kayak yapsın. Hocalarımız ve imkanlarımız var, gelsinler kış eziyet olmaktan çıksın. Bir spor şehrine dönmeye çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Işıklandırılan Adilcevaz Kalesi törenle açıldı
YEREL HABERLER Işıklandırılan Adilcevaz Kalesi törenle açıldı
Bitlis'te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Bitlis'te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Bitlis´te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Bitlis´te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (2)- ...
Bitlis´te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Bitlis´te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Aydınlatılan Adilcevaz Kalesi’ne görkemli açılış
YEREL HABERLER Aydınlatılan Adilcevaz Kalesi’ne görkemli açılış
Kaymakam Dağ’dan okul ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Dağ’dan okul ziyareti
Şehit Eren Öztürk’ün ismi okulda yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Eren Öztürk’ün ismi okulda yaşatılacak
Çanakkale Mobil Müze Tırı Tatvan’da
YEREL HABERLER Çanakkale Mobil Müze Tırı Tatvan’da
28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olan kişiler yakalandı
YEREL HABERLER 28 yıl 7 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası olan kişiler ...
Eğitimci Yazar Halit Ertuğrul'dan öğrencilere konferans
YEREL HABERLER Eğitimci Yazar Halit Ertuğrul'dan öğrencilere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.