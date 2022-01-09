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Bitlis’in Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanlığı'na yeniden seçilen Mesut Şeker güven tazeledi.

Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Genel Kurulu, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapıldı. Mevcut Başkan Mesut Şeker ile eski başkanlardan Nesim Şeker’in girdiği seçimlerde toplam 449 oy kullanıldı. 2 oyun geçersiz sayıldığı, Nesim Şeker'in 28 oy aldığı seçimlerde Mesut Şeker 419 oy alarak yeniden başkan seçildi. Yeniden başkan seçilen Mesut Şeker, yeniden seçildiği için mutlu olduğunu belirterek, oy veren ve vermeyen tüm esnaflara teşekkür etti.

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