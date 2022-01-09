Bitlis'te kar

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarının ardından Bitlis’te beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte Tatvan ilçesi meydanı beyaza büründü. Çocuklar yağan karın keyfini çıkarırken, bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının gün içerisinde kuvvetli olması bekleniyor.

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