Bitlis'te eğitime kar engeli

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10.01.2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

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