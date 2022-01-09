Tatvan'da eğitime bir gün ara verildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10.01.2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan Mutki ilçesinde de eğitim öğretime bir gün ara verildiği öğrenildi.

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