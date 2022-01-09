Bitlis'te, eğitime kar engeli (2)

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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TATVAN'DA DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bitlis'te yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Tatvan ilçesinde de eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis BİTLİS, (DHA)-

2022-01-09 23:06:32



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