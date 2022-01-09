Bitlis'te, eğitime kar engeli



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime yarın için bir gün süreyle ara verildi.

Bitlis'te akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının kent merkezinde 15 santimetreye ulaşması üzerine, il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile vatandaşların da izinli sayılacağı belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-01-09 22:52:30



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