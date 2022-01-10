Ahlat’ta eğitime 1 gün ara verildi

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 10 Ocak 2022 Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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