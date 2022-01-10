Tatvan’da tiyatro oyununa yoğun ilgi

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sabahattin Ali’nin tiyatroya uyarlanan ölümsüz eseri “Kürk Mantolu Madonna” Bitlis’in Tatvan ilçesinde yoğun ilgi gördü.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde üç gün boyunca sergilenen “Kürk Mantolu Madonna” isimli tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. İkinci gününde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani’nin de izlediği tiyatro oyunu önümüzdeki haftalarda çevre illerde ve sonrasında da tekrar Tatvan’da sergilenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.