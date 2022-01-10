Kadın askerlerden öğrencilere kırtasiye malzemesi

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği tarafından köy öğrencilerine kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Bitlis’in Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı personelince Gümüşdöven Köyü İlkokulu ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında okulda bulunan öğrencilerin tamamına jandarma çocuk dergisi ile kırtasiye malzemesi hediye edildi.

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