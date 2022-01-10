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Kadın askerlerden öğrencilere kırtasiye malzemesi

İHA

Kadın askerlerden öğrencilere kırtasiye malzemesi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği tarafından köy öğrencilerine kırtasiye malzemesi hediye edildi.
Bitlis’in Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı personelince Gümüşdöven Köyü İlkokulu ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında okulda bulunan öğrencilerin tamamına jandarma çocuk dergisi ile kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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