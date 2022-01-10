Jandarma karda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişiyi kurtardı

Açık Lise sınavları ne zaman, online mı?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis'te dünden beri etkisini artırarak yağan kar yağışı nedeniyle köy yollarında mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti.

Bitlis merkeze bağlı Geçitbaşı ve Çeltikli köy yollarında mahsur kalan 1'i bebek 10 kişi jandarma tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Geçitbaşı ve Çeltikli köy yolunda aniden bastıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 1’i bebek 10 vatandaşı kurtararak evlerine sağ salim gitmeleri sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.