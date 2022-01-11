Bitlis’te 66 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 66 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde dünden beri yürüttükleri çalışmalar sonucu 137 köy yolunu ulaşıma açtıklarını, bugün itibariyle yolu kapalı olan köy sayısı ise 66 olduğunu söyledi.

Belediye ve karayolları ekipleri ana ve ara arterlerde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, iş makinesinin giremediği alanlarda da belediye ekipleri küreklerle çalışmalarını sürdürüyor.

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