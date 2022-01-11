Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Bitlis’te

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis’e gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Vali Oktay Çağatay’ı makamında ziyaret etti. Bitlis’teki ilk programında Vali Çağatay’ı makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çağatay, kentte yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’a bilgiler verdi.

Ziyarette Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’a Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı daire başkanları ve bakanlık yetkileri eşlik etti.

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