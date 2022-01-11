Bitlis’te ‘sokak hayvanları’ konulu toplantı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında sokak hayvanlarının rehabilite edilebilmesi için toplantı düzenlendi.

Sokak hayvanlarının korunması ve mevcut sorunların çözümü konusunda yapılacak olan çalışmaları değerlendirmek üzere Vali Oktay Çağatay başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam hakkının korunması ve refahlarının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gibi konuların yanı sıra son günlerde gündeme gelen özellikle tehlikeli türlerin insan sağlık ve güvenliği açısından tehlike oluşturması nedeniyle bu türlere karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

Vali Çağatay başkanlığında yapılan toplantıya Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Vali Yardımcısı ve Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve ilçe belediye başkanları katıldı.

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