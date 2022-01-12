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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın askerler köy kadınlarına KADES’i tanıttı

İHA

Kadın askerler köy kadınlarına KADES’i tanıttı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığındaki kadın askerler, köy kadınlarına Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Değirmenaltı ve Konuksayar köylerindeki vatandaşlara KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı. Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızda görev yapan kadın askerlerimiz tarafından köy kadınlarımızın telefonlarına KADES uygulamasını yükleme konusunda yardımcı olundu. Ayrıca uygulama hakkında bilgiler verildi” denildi.

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