Hizan’daki öğrencilere ‘Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi

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Vangölü Aktivistleri Derneği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) işbirliğiyle Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında öğrencilere “Çevre ve Van Gölü Havzası” konusunda eğitim verildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan Hizan Karasu Yatılı Ortaokulunun konferans salonunda Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri tarafından öğrencilere çevre bilinci kazanılması amacıyla doğa, çevre, hayvan sevgisi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, Van Gölü Havzası ve güzellikleriyle ilgili eğitim verildi. Programın ardından Van Gölü Aktivistleri ile öğrenciler “Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” sloganı atarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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