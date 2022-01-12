Jandarma kadın astsubaylar, köylerde KADES'i anlattı

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında jandarma kadın astsubaylar, köylerde görüştükleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla köylerde ev ev gezerek, bilgilendirme çalışması yaptı. Jandarmanın kadın astsubayları da köylerde yaşayan kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi. KADES uygulaması, kadınların cep telefonlarına indirildi. Kadın ve çocuklara, acil durumla karşı karşıya kalmaları halinde, konum bilgisini açıp ardından uygulama ekranındaki 'Acil Destek' butonuna dokunarak, ihbar gerçekleştirilebilecekleri gösterildi.

KADES ile şiddete maruz kalan kadınların ihbarıyla polis veya kolluk kuvvetlerinin olay yerine hızlıca ulaşması hedefleniyor. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-01-12 15:33:33



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