Tuğgeneral Güven’den Kaymakam Yelek’e ziyaret

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Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek’i makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yelek, nazik ziyaretlerinden dolayı Tuğgeneral İbrahim Güven’e teşekkürlerini iletti.

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