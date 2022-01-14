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Bitlis´te 198 köy yolu, kardan kapandı

DHA

Bitlis´te 198 köy yolu, kardan kapandı


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 198 köy yolu, ulaşıma kapandı. Meteoroloji yetkilileri, son 24 saatte kent merkezine 29 santimetre kar yağdığını, yerdeki kar kalınlığının 94 santimetreye ulaştığını açıkladı. 
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nce yapılan açıklamada, kar yağışının ardından merkez ve ilçelere bağlı 198 köy yolunun ulaşıma kapandığı, yolların tekrar açılması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Kapanan köy yollarının 10 ayrı şantiye, 75 personel ve 50 iş makinesi ile sürdürüldüğü kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri ise son 24 saatte kent merkezine 29 santimetre kar yağdığını, yerdeki kar kalınlığının ise 94 santimetreye ulaştığını açıkladı. 
Öte yandan kar yağışı ile birlikte ana yollarda Karayolları, merkezde belediye, köy yollarında ise İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-01-14 12:22:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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