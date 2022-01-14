Karda mahsur kalan tekstil işçileri kurtarıldı

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Bitlis'te tekstil işçilerini taşıyan minibüs karda mahsur kalınca imdadına il özel idaresi ekipleri yetişti.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Doğruyol köyünün Çadırlı mezrası yolunda karla mücadele çalışması yürütün ekiplerin karda mahsur kalan bir minibüsü fark ettiği belirtildi. Araç içinde bulunan tekstil işçileri mahsur kaldıkları yerden il özel idarenin karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

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