Tatvan’da kar kalınlığı 4 metreyi buldu

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– Bitlis’in Tatvan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 4 metreyi buldu.

Tatvan ilçesinde hafta başında başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 41 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu ve tüneli andıran Nemrut Krater Gölü yolunda ve kapanan yerleşim yerlerinin yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tatvan merkezde de kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

Bazı vatandaşlar, yağan karın keyfini çıkarırken sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı.

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