Kimsesiz kuşların “Metin ve Nafiz” abisi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan Metin Güngör ve Nafiz Baran isimli iki arkadaş her gün nöbetleşerek dışardaki yabani kuşları kendi elleriyle besliyorlar.

Tatvan’daki aynı işyerinde çalışan iki arkadaş kışın etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte işe koyulup her gün sabah, öğle ve akşam saatlerinde çalıştıkları işyerinin pençelerine ekmek ve yiyecek bırakıyor. Kendi elleriyle ekmekleri ufak ufak doğrayan iki arkadaş bu görevlerini aylardır nöbetleşerek devam ettiriyor. İşyerinde artan yemekleri de çöpe dökmek yerine kuşlar için pençelerin önüne bırakan iki arkadaş, kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan kuşları bu şekilde bir nebze olsun karınlarını doyurmaya çalışıyor. Ekmek ve yiyecekleri gören onlarca yabani kuşlar ise pencerelere akın ediyor. Her gün iki arkadaşın yolunu gözleyen kuşlar, yemek saatlerine doğru işyerinin bulunduğu binanın etrafında toplanıp pencereye bırakılacak yemekleri bekliyor. İki arkadaşın pencereden gözükmesiyle birlikte kuşlar arasındaki sabırsızlanma ise görüntülere yansıyor. Sergiledikleri örnek davranışları takdir toplayan iki arkadaş, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor.

İki arkadaştan biri olan Metin Güngör, bu işi yaklaşık 1 yıldır sürdürdüklerini ifade ederken, Nafiz Baran ise dilsiz kuşların bir nebze olsun açlığını gidermek için böyle bir girişimde bulunmaya başladıklarını belirtti.

İş arkadaşı Nafiz Baran ile birlikte yaklaşık 1 yıldır her gün saba öğle ve akşam iş çıkışı öncesi pencerelere yiyecek bıraktıklarını anlatan Metin Güngör, çok kısa süre sonra pencerelerin karınları acıkan kuşlarla dolmaya başladığını söyledi.

Yaptıkları bu girişim ile hem israfın önüne geçtikleri hem de zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşların karınlarını doyurmaya çalıştıklarını kaydeden Güngör, özellikle çetin kış şartlarının yaşadığı bu günlerde herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ettiğini ifade etti.

