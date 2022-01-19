Gönüllü gençler gönülleri ısıtmaya devam ediyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4 yıl önce bir grup gönüllü genç tarafından kurulan ‘Gönül Köprüsü’, soğuk havalara rağmen köylerde yaşayan çocukları eğlendirerek çeşitli hediyeler dağıtıyor.

Gönül Köprüsü ekibinin bu defaki durağı, Yolalan beldesine bağlı Düz köyü oldu. Soğuk hava demeden yola çıkan gönüllü gençler, çeşitli hediyeler ve etkinliklerle çocukların yüzünü güldürdü.

Hedefinin bu hediyeleri Bitlis’in bütün köylerine götürmek olduğunu belirten Gönül Köprüsü Grubu Kurucu ve Başkanı Nurullah Akgül, “Köy köy gezip çocuklara hediyeler veriyorum. Ayakkabı, oyuncak, kırtasiye malzemesi dağıtıyorum. Hedefim, Bitlis’in bütün uçsuz bucaksız köylerine hediyeleri götürmek. Çocuklar mutlu olsunlar diye yanımızda palyaço götürüyoruz. Eğlenceler yapıyoruz, hediye dağıtıyoruz. Sadece hediye olarak bunu yapıyoruz, yardım olarak değil. Fakiri de zengini de bizim için fark etmiyor. Sonuçta çocukları mutlu etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

4 yıllık projelerini gelecek yıllarda da devam ettirmek istediklerini dile getiren Grup Yönetici Ceylan Tüzer de, “4 yıllık olan projemizi daha da devam ettiriyoruz. İstiyoruz ki bunu gelecek yıllarda da devam ettirelim. Buradan herkese sesleniyoruz. Bizimle beraber hareket edebilir ve bize katılabilirsiniz. Sizden yardım da talep ediyoruz. İnşallah hep beraber bu çocukları güldürürüz” dedi.

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