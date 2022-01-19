Bitlis’te hasta almaya giderken mahsur kalan ambulans kurtarıldı

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Bitlis’te hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulans, il özel idaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gedikpınar köyüne hasta almaya giden ambulans kara saplanınca imdadına özel idaresi karla mücadele ekipleri yetişti. İlk olarak ambulansı kurtaran ekipler, hastanın evine kadar yolu açtı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İl özel idaresine bağlı ekiplerimiz, Gedikpınar köyünde akşam saatlerinde rahatsızlanan vatandaşımıza ulaşmaya çalışan ve kötü hava şartlarına maruz kalan ambulansın hasta vatandaşımıza ulaşmasını, ardından ambulansın güvenli şekilde hastaneye erişimini sağladı” denildi.

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