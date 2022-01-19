Bitlis’te birçok yol ulaşıma kapatıldı

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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– Bitlis’te etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ilçe yolu ulaşıma kapatıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İkinci bir duyuruya kadar BaykanBitlis karayolu kamyontır ve çekici trafiğine, GüroymakTatvan karayolu, HizanTatvan karayolu ve TatvanVan karayolu yoğun kar ve görüş mesafesi düşmesi sebebiyle her türlü araç trafiğine kapatılmıştır” denildi.

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