Bitlis'te okullara kar tatili

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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Ceren ÇALIŞKAN/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS genelinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Ceren ÇALIŞKAN

2022-01-19 16:38:07



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