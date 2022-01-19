Van Gölü Belediyeler Birliği kuruldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen belediye başkanları, kurulan Van Gölü Belediyeler Birliğinin çalışmaları hakkında istişare toplantısı düzenledi.

Tatvan Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Bitlis ve Van'a bağlı 27 belediye başkanı ve temsilcileri katıldı. Van Gölü’nün temiz tutulması, bölge turizminin geliştirilmesi, tarihi varlıkların korunması ve tanıtılması konularının da ele alındığı toplantıda, Van Gölü Belediyeler Birliğinin kurulması için anlaşmaya varıldı. İstişare toplantısına Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş katıldı.

Amaçlarının Van Gölü ve havzasındaki belediyelerin işbirliğini daha organizeli ve bir birlik statüsü çatısı altında devam ettirmesi olduğunu belirten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Bugün Tatvan Belediyesinin ev sahipliğinde Van ve Bitlis’in belediye başkanları ile bir araya geldik. Kar yağışının fazla olduğu ve koşulların zor olmasına rağmen toplantımızı ertelemedik ve gerçekleştirdik. Ev sahipliği yapan Tatvan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün burada toplanma amacımız, özellikle Van Gölü ve havzasındaki belediyelerin işbirliğini daha organize bir şekilde ve bir birlik statüsü çatısı altında devam ettirmesi ile ilgili ana gündem maddemiz buydu. Toplantının sonucunda da Van Gölü Havzası Belediyeler Birliğinin kurulması kararı alındı. İnşallah bu karar Van Gölü Havzasına, Van Gölü’ne, Bitlis ve Van şehrimize hayırlı olur. Öncellikle çevresel, Van Gölü’nün kirliliği ve daha sonrasında turizme kazandırılması, özellikle ülkemizde ulusal ve uluslararası bir destinasyon haline getirilmesinde biz de Edremit Belediyesi olarak bu çalışmanın bir paydaşıyız. İnşallah Van’da da Edremit’te de Van Gölü Belediyeler Birliğinin daha aktif ve etkili çalışmalar yapması anlamında da üzerimize düşeni yapacağız. Toplantımızda katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Van Gölü Havzasında bulunan belediye başkanları olarak burada daha önceden kurulmuş ama işlevi olmayan bir Van Gölü Belediyeler Birliğini tekrardan hayata geçirmeye çalışıyoruz” diyen Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise “Van Gölü sadece bu havzanın değil tüm Türkiye’nin göz bebeği ve bizimde özelimiz. Van Gölü Havzasında bulunan belediye başkanları olarak burada daha önceden kurulmuş ama işlevi olmayan bir Van Gölü Belediyeler Birliğini tekrardan hayata geçirmeye çalışıyoruz. Başkanlığını Tatvan yapacak. Van Gölü’ne kıyısı olan tüm belediye başkanları da buraya, bu birliğe üye olacak. Bugün istişaresini yaptık. Van Gölü’nün ilk olarak daha güzel, temiz ve iyi bir göl olabilmesi için neler yaparız onu konuşacağız. Van Gölü Havzasının turizmini nasıl geliştiririz. Ayrıca ekonomik yönden nasıl daha iyi bir yere geliriz diye bunun istişaresinde bulunduk. İnşallah güzel şeyler olacak. 1 ay sonra bir daha toplantı yapıp yol haritası çizeceğiz. Yöremize iyi şeyler olacağına ümit ediyoruz. Ben bunun bölgemize ve ülkemize hayrılar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı, fotoğraf çekimi ve yemek davetinin ardından sona erdi.

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