Tatvan kara teslim oldu

Bitlis’in Tatvan ilçesi etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok karayolu ulaşıma kapanırken, yol açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde kar etkisini sürdürüyor. TatvanVan karayolu ve ilçeye bağlı tüm köy yolları yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ve özel idare ekipleri gece saatlerine kadar kapanan yolları açmak için seferber olurken, yollarda mahsur kalan vatandaşlar ise kurtarıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “TatvanVan yolu 640. kilometreler arası yoğun kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatılmıştır” denildi.

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