Bitlis merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 332 köy yolu kapalı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te 2 gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, 332 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte merkezdeki kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi bulunca 332 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'ne bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için 10 ayrı şantiyede bulunan 75 personel ve 50 iş makinesi ile karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının öğle saatlerinde duracağını, yerini tipi ve soğuk havanın alacağını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-01-20 13:04:44



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