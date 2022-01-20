Bitlis-Baykan karayolu ulaşıma açıldı

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– BitlisBaykan karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle BitlisBaykan karayolu ulaşıma kapanırken, bazı sürücüler ise mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin ummalı çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açılan yolda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

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