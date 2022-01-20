Bitlis Belediyesinin karla mücadele çalışmaları

Bitlis Belediyesi karla mücadele çalışmalarını 40 araç 80 personelle yürütüyor.

Bitlis’te günlerdir yoğun yağan kar yağışı nedeniyle kentte karla mücadele çalışmalarını sürdüren belediye 13 mahallede gece ve gündüz olmak üzere 7/24 çalışıyor. Bitlis Belediyesine ait 40 araç ve 80 personelle başlatılan çalışmaların gece boyunca devam edeceği belirtildi. Bitlis’te ara yollar olmak üzere kapalı yol bulunmadığını ifade eden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gece boyunca yapılacak çalışma sonucunda bütün yolları açıp genişleteceklerini söyledi. Çalışmalara katılan Tanğlay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karın başkenti Bitlis'ten tüm hemşerilerimize selamlar. Salı günüm akşam başlayan kar yağışımız, bugün öğlen itibariyle yerini soğuk havaya bıraktı. Bir buçuk günde Bitlis merkeze 60 santimetre kar düştü. Aynı zamanda tipi ve fırtınayla karşı karşıya kaldık. Bu zaman zarfında tüm yollarımızı, ulaşımımızı sağladık. Bugün öğlen itibariyle de tüm yollarımızı genişletme çalışmamızı başlattık. Gece geç saatlere kadar yol genişletme çalışması devam edecektir. Hem iş makinemiz, rotatifimiz, kar küremelerimiz, 40 araç, 80 personel ile hizmet etmeye çalışıyoruz. Bitlis'in coğrafi yapısından dolayı hem temizlik hem de fen işleri müdürlüklerimiz, özellikle merdiven ve durak temizliğimiz devam ediyor. Bu gece itibariyle tüm yollarımızın genişletme çalışmasını bitirip, halkımızın hizmetine sunacağız. Şu an itibariyle Bitlis'te ara yol dahil olmak üzere hiçbir yolumuz kapalı değil. Buradan tüm hemşerilerimize seslenmek istiyorum, özellikle bu mevsimde, sıkıntılı günlerde araçlarını çıkartmamalarını rica ediyorum. Bu konuda bizlere de destek olurlarsa, kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.

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