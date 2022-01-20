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Bitlis merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 332 köy yolu kapalı (3)

DHA

Bitlis merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 332 köy yolu kapalı (3)


KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR
Bitlis'te, 2 gündür aralıksız devam eden kar nedeniyle kapanan 332 köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başattı. 40 araç ve 80 personelle yürütülen çalışmalarda ekipler zaman zaman etkili olan tipi nedeniyle zor anlar yaşıyor. Belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. Belediye Başkanı Nasrullah Tanğlay, çalışmaları yerinde denetledi.
Başkan Tanğlay, "1,5 günde Bitlis merkeze 60 santimetre kar düştü. Aynı zamanda tipi ve fırtınayla karşı karşıya kaldık. Bu zaman zarfında tüm yollarımızı, ulaşımımızı sağladık. Bugün öğlen itibariyle de tüm yollarımızı genişletme çalışmamızı başlattık. Gece geç saatlere kadar yol genişletme çalışması devam edecektir. 40 araç, 80 personel ile hizmet etmeye çalışıyoruz. Bitlis'in coğrafi yapısından dolayı hem temizlik hem de Fen İşleri Müdürlüklerimizce özellikle merdiven ve durak temizliğimiz devam ediyor. Bu gece itibariyle tüm yollarımızın genişletme çalışmasını bitirip, halkımızın hizmetine sunacağız. Şu an itibariyle Bitlis'te ara yol dahil olmak üzere, hiçbir yolumuz kapalı değil" dedi.Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-01-20 19:01:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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