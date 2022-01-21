Bitlis'te 119 köy yolu, kardan kapandı



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS ve çevresinde 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle 119 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının merkezde 1, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi bulduğu kentte yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Bitlis ve çevresinde çarşamba günü başlayan kar yağışı, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte yoğun çalışma başlatıldı. Merkezde 1, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi aşan kar nedeniyle kapalı olan 119 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı 75 personel ve 50 iş makinesi ile çalışma yürütülüyor. Meteoroloji yetkilileri ise bölgede çığ ve buzlanma riski bulunduğunu belirterek, halkın tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-01-21 10:43:43



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