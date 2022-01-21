Jandarma ekibi öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı bugün yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Bitlis Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından sorumluluk bölgesindeki okullar ziyaret edilerek çocuklara karne dağıtıldı.

Okulları ziyaret eden kadın ve erkek jandarmalar, öğrencilere karne dağıttıktan sonra yarıyıl tatilinde eğlensinler diye boyama kitabı ve boya hediye edildi.

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