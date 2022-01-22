Bitlis'te hasta kurtarma operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis'in Mutki ilçesinde bir hasta, ekiplerin yolu açmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Mutki’nin Gümüşkanat köyüne bağlı Övencik Mezrasında ikamet eden 62 yaşındaki Takyettin Erdoğan’ın rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Ancak kar nedeniyle kapalı olan mezra yolu İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince, yürütülen yaklaşık 4 saatlik zorlu çalışma sonucu tekrar ulaşıma açtı. Yolların açılmasının ardından hastaya ulaşan sağlık ekipleri, buradaki ilk müdahalesinin ardından Erdoğan’ı Mutki Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.