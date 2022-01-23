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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlisliler, hafta sonunda kayak merkezine akın etti

DHA

Bitlisliler, hafta sonunda kayak merkezine akın etti


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİSLİLER, hafta sonunda Tatvan kara yolu üzerinde bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne giderek kayak yapmanın keyfini çıkardı. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle  öğrenciler de, aileleriyle birlikte kayak yaparak eğlendi.
Kar kalınlığının yaklaşık 110 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde kayağın keyfini süren aileler, güzel havanın tadını çıkararak doyasıya eğlendi. Ankara´dan çocukları ile birlikte Bitlis´e gelen Özlem Doğan, daha önce Türkiye´nin birçok kayak merkezine gittiğini, ancak Bitlis´in kar yönünden diğer illerden farklı olduğunu belirtti.  Doğan,"Ankara´dan çocuklarımızla birlikte Bitlis´e kayak yapmaya geldik. Yarıyıl ve hafta sonu tatilini de değerlendirelim, dedik. Tesis çok güzel. Ilgaz, Uludağ gibi birçok tesisi gördüm. Burası da çok güzel bir yer. Çok güzel kayıyoruz. Herkesi buraya kayak yapmaya davet ediyoruz."dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ise, Türkiye´nin en fazla kar alan yerlerinden birinin Bitlis olduğunu ifade ederek, "Kayak merkezimizi 1,5 ay önce açtık. Geçen hafta yoğun kar yağışından dolayı tesislerimizi açamamıştık. İnsanlarımız tesislerimize rağbet gösteriyor. Bitlis´te şu an aktif olan 2 tesisimiz var. Bunlardan biri Çiftkaya Kayak merkezimiz. Burada ayrıca temel eğitim kampımızı da başlattık. 15 gün sonra 8-15 yaş arasında 200´e yakın çocuğumuz kayak öğrenmiş olacaklar. Burada eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayanlar arasında seçmeler yapacağız. Burada da farklı şekilde faaliyetlerimiz devam etmektedir. Sadece kayak etkinliği değil, kar etkinliği de yapılmaktadır. Kızaklı kayak, kar voleybolu, halaylar çekiliyor. Akşamları da bazen meşaleli kayak etkinliklerimiz olacak. Tüm civar illerimizdeki vatandaşlarımızı ücretsiz kayak merkezlerimize davet ediyorum"diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-01-23 09:39:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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