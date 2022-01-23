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Eksi 8 derecede, Van Gölü'ne dikkat çekmek için yüzdüler

DHA

Eksi 8 derecede, Van Gölü'ne dikkat çekmek için yüzdüler


Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, eksi 8 derecede Van Gölü´nde yüzdü. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gölde yaşanan kuraklık ve kirliliğe dikat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Van Gölü Aktivistleri Derneği, bu yıl 4´üncü kez Van Gölü Kış Yüzme Festivali için bir araya geldi. `Van Denizi´ne Kışın da Girilir´ sloganıyla hava sıcaklığının eksi 8 derece olmasına rağmen Tatvan sahilinden girerek gölde yüzen 40 kişiden oluşan dernek üyeleri, daha sonra halay çekerek ısınmaya çalıştı. 
'FARKINDALIK YAPIYORUZ' 
Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü havzasının kirlenmesinin önüne geçmek için başlattıkları etkinliklerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:
"Bugün ocak ayının 23´ündeyiz. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz `Van Denizi'nde yüzülür´ etkinliğimizi yaptık. Şu anda yaklaşık 40 kişi ile bunu planlayarak gerçekleştirdik. Amacımız, Van Gölü´ne dikkat çekmek. Bunun da bir amacı var. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı şu anda devrededir. Biz bu kapsamda çalışmalar yapıyoruz. Bu da bunun bir parçası. Eylem planıyla Van Gölü´nün temiz kalması ve turizme kazandırılması bölgesel kalkınmaya katkısının olacağını düşünüyoruz. Bu şekilde biz de katkı sunmaya çalışıyoruz. Eylem planının paydaşıyız. Eylem planı şu anda işliyor. Ama biz halk olarak buna daha çok sahiplenmemiz gerekiyor. Kışın yüzmemizdeki amacımız, bunu insanlara fark ettirmek, Van Gölü´nün kışın da yüzülebildiğini ve bir farkındalık yapıyoruz. Halkın bunu sahiplenmesini istiyoruz. Burada 20 kişi suya girdi. İlk önce halaylar çektik. Karda biraz oynadık ve Van Gölü´ne girdik. Bize destek sunan Tatvan Belediyesi ve Aquapark´a teşekkür ediyorum. Kış etkinliklerimiz devam edecek. Kamuoyunun ilgisini Van Denizine çekmek istiyoruz. Çünkü, Van denizi hem kuraklık, hem de kirlilikle mücadele ediyor. Bu şekilde farkındalıklarla umarım herkes sahiplenir. Çünkü bu değer sadece Bitlis ve Van´ın değil, tüm ülkemizin ve insanlığın mirasıdır."dedi.
HERKESE TAVSİYE EDİYORUZ
Van Gölü Aktivistileri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel ise, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini ifade ederek "Kesinlikle hem sağlık için,vücudun sertleşmesi için herkesin göle girmesini tavsiye ediyorum. Amacımız, burada Van Gölü´nün ve havzasının tarihini doğasını ve güzelliklerini tanıtmak. Dışarıdan gelen bütün misafirlerin tanıtımını yapmak ve bunun için gerekli etkinlikleri burada aktivist arkadaşlarla icra ediyoruz. Herkese yüzmeyi tavsiye ediyoruz. Karla birlikte harika bir görüntü oluyor. Herkese tavsiye ediyoruz."diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN
2022-01-23 15:26:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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