Bitlis'te hamile ve engellilere kar tatili

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Bitlis genelinde kar yağışından dolayı hamile ve engelliler 1 gün idari izinli sayılacak.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bitlis genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24.01.2022 Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

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