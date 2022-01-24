Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni başkanı Hişyari Sağnıç oldu

Bitlis’te Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığında toplam 8 adayın yarıştığı seçimin sonucunda 296 oy alan Hişyari Sağnıç yeni başkan olarak seçildi.

Tatvan'da bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimde 8 aday yarıştı. Mevcut başkan Ecvet Avcı, bir önceki dönem başkanı Emrullah Tekin, Hişyari Sağnıç, Hasan Sönmez, Rahmi Kaplan, Şemsettin Gündoğdu, İhsan Bingöl ve Bedrettin Özcan’ın yarıştığı seçimin sonucu belli oldu. Toplam 1271 oyun kullanıldığı seçimde 33 oy geçersiz sayıldı. Seçimlerde Hasan Sönmez 265, Ecvet Avcı 246, Emrullah Tekin 175, İhsan Bingöl 96, Rahmi Kaplan 72, Şemsettin Gündoğdu 71, Bedrettin Özcan ise 17 oy aldı. Oy verme işleminin bitmesinin ardından yapılan sayım sonucuna göre başkan seçilen Hişyari Sağnıç, tebrikleri kabul ederek, üyelere teşekkürlerini iletti.

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