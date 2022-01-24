Güroymak Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıktı

– Bitlis’in Güroymak Belediyesi soğuk havada yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına sahip çıktı.

Güroymak’ta kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belediye ekipleri, jandarma ve emniyet personelleri tarafından kaplara su ve yiyecek bırakılıyor. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarını unutmayan belediye ekipleri, jandarma ve emniyet personelleri, daha önce ilçenin farklı noktalarına yerleştirdikleri kaplara su ve yiyecek takviyesi yaparak, zor şartlar altındaki hayvanlara sahip çıkarak vatandaşları da daha duyarlı olmaya davet etti.

Güroymak Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin farklı noktalarına yaptırdıkları kaplara su ve yiyecek koyarak sokak hayvanlarını karlı ve soğuk havalarda yalnız bırakmadıkları belirtildi. Açıklamada, "Kış aylarında sokaklarda yaşamlarını devam ettiren kedi ve köpeklerin su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Çalışmalarımız devamlı olacak" denildi.

İlçedeki çok sayıda hayvan sever vatandaş da evlerin önlerine yiyecek ve su bırakarak soğuk havalarda sokak hayvanlarının beslenmelerine katkı sağlıyor.

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