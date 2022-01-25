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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis´te 184 köy yolu ulaşıma kapandı

DHA

Bitlis´te 184 köy yolu ulaşıma kapandı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te etkili olan kar yağışı nedeniyle 184 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kente etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 135 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı ile birlikte tek katlı evler, araçlar kara gömüldü, otobüs durakları bile kar altında kaldı. Sabah evinden çıkan vatandaşlar işe gitmekte güçlük çekti. Kar yağışı ile birlikte 184 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı köy yolları için 10 ayrı şantiyede bulunan 50 iş makinesi ve 75 personelle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Ayrıca kent merkezindeki mahalle yollarında da belediye ekipleri gece mesai yaparak yolları açık tutmak için çalıştı. 40 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarını yürüten belediye ekipleri vatandaşların sıkıntı yaşamaması için özellikle gece saatlerine kadar mesai yaptıklarını söyledi.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla hafta sonuna kadar devam edeceğini belirterek buzlanma ve don uyarısında bulundu. Ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde kar örtüsünden dolayı çığ riskinin de bulunduğunu hatırlatan yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaların istedi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-01-25 15:08:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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