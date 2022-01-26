Sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğu, 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyünde sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğu, saatler süren çalışmanın ardından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine hemen harekete geçen sağlık ekipleri, il özel idaresi ile birlikte koordineli çalışarak paletli ambulansla Koyunlu köyünün Kapaklı mezrasına ulaştı. Anne Vasfiye Dengiz, çocukları Elif, Muhammet, Ommet, Hayrunnisa ve Havvanur’a ilk müdahaleyi evde yapan sağlık ekipleri, aileye oksijen desteği verdi. Paletli ambulansla yola çıkan ekipler, yolun yarısında diğer ambulansa hastaların bir kısmını sevk etti. 2 ayrı ambulansla 4 saattin sonunda Bitlis Devlet Hastanesine getirilen Dengiz ailesi, burada tedavi altına alındılar. Ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Murat Demir, Bitlis 112 Çağrı Merkezine Mutki ilçesinin Koyunlu köyüne bağlı Kapaklı mezrasında soba zehirlenmesi ihbarı düştüğünü belirterek, “Bunun üzerine Bitlis Özel İdaresi ile yaptığımız görüşmelerde Kapaklı köyünün Mutki ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta olduğunu, bunun 10 kilometrelik kısmının kardan dolayı kapalı olduğu bilgisine ulaştık. Özel idare ekiplerinin açtığı yolun kalan kısmını Snowtrack paletli kar ambulansımız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte 39 yaşındaki anne ve 5 çocuğuna ulaştık. Soba zehirlenmeleri, zehirlenmeler içerisinde bir numaralı ölüm sebebi olarak biliniyor. Ciddi sonuçlar doğurabileceğini de düşünerek, yolu kapalı olan bölgeden hızlı bir şekilde hastalara ulaştık. Olay yerine vardığımızda hastaların sağlık durumlarının iyi, bilinçlerinin açık olduğunu gördük. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarımızda gerekli oksijen desteğini sağladık. Daha sonra Bitlis Devlet Hastanesine getirdik. Sağlık durumları iyi. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından hastalarımızı sağlık birimlerimize teslim ettik. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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