Jandarma, karakol önünde çocuklarla kar topu oynadı, kardan adam yaptı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS merkeze bağlı Yenice Jandarma Karakolu'nda görev yapan personel yarıyıl tatilinde olan öğrencilerle karakol bahçesinde kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

Bitlis Jandarma Komutanlığına bağlı Yenice Jandarma Karakolu personeli, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için kış etkinliği düzenledi. Jandarma personeli karakolun bahçesine gelen çocuklarla kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Kar etkinliğinin ardından ise öğrencilere karakolda çeşitli ikramlarda bulunuldu. Günü, jandarma personeli ile geçiren öğrenciler büyük mutululuk yaşadı. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-01-26 14:05:10



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