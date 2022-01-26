Jandarma ile çocuklar kıyasıya kartopu oynadı

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– Bitlis’te okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte jandarma ve çocuklar kartopu oynayarak gönüllerince eğlendiler.

Bitlis merkeze bağlı Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri, yarıyıl tatiline giren çocuklarla karakol bahçesinde kıyasıya kartopu oynadı.

Jandarma ağabeyleri ile karın tadını çıkaran öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi.

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