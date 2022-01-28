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Bitlis’te tipi ve fırtınaya rağmen köy yolları açılıyor İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit: “Arkadaşlarımız hem kendilerinden hem de ailelerinden büyük fedakarlık yapıyorlar” “Karla mücadele ekiplerimiz bazen 3-4 gün evlerine gidemiyorlar”

İHA

Bitlis’te tipi ve fırtınaya rağmen köy yolları açılıyor İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit: “Arkadaşlarımız hem kendilerinden hem de ailelerinden büyük fedakarlık yapıyorlar” “Karla mücadele ekiplerimiz bazen 3-4 gün evlerine gidemiyorlar”

Bitlis’te yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ekipler tipi ve fırtınaya rağmen köy yollarını ulaşıma açıyor.
Kent genelinde kapanan 165 köy yolunu ulaşıma açmaya çalışan Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, hava koşullarını gözetmeksizin 7/24 esasına göre çalışıyor. 34 gün boyunca hiç evlerine gidemeyen personeller hem kendilerinden hem de ailelerinden büyük fedakarlık yapıyorlar.
Bitlis merkezin en çok kar alan iki köyü olan Tabanözü ve Koruk köylerinde karla mücadeleyi takip eden İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, bugüne kadar her köyü birkaç defa ulaşıma açtıklarını ifade etti. Aşit, bir aylık zaman dilimi içinde toplamda 11 bin 900 kilometre yol ağında karla mücadele verdiklerini belirterek, “Yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışı nedeniyle bugün itibari ile 165 köy yolumuz ulaşıma kapalı durumdadır. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmaktadırlar. 10 şantiyede 50 iş makinesi ve 75 personelle karla mücadeleyi devam ettiriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 11 bin 900 kilometre yol açmış bulunmaktayız. Toplamda bin 879 köy yolunu ulaşıma açtık. Karla mücadelede ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Şu anda bulunduğumuz bölge Bitlis’in en çok kar alan bölgelerinden bir tanesidir. Burada hem çığ tehlikesi var hem de yoğun bir şekilde kar yağışı almaktadır” dedi.
Ekiplerin karın yanı sıra hem çığla hem de doğa koşullarıyla da mücadele ettiklerini söyleyen Aşit, sözlerine şöyle devam etti:
“Karla mücadelede çalışan arkadaşlarımız bazen 34 gün evlerine gidemiyorlar. Çok büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Bu da vatandaşlarımızın rahatı içindir. Arkadaşlarımız hem kendilerinden hem de ailelerinden büyük fedakârlık yapıyorlar. Köy yolunda çalışan arkadaşlarımız çığla ve doğa koşullarıyla da mücadele ediyor.”
Vatandaşlara da uyarılarda bulunan İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, “Karla mücadele çalışmalarımızda zaman zaman bizi üzen olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Asılsız ihbarlarla bizleri boş yere meşgul ediyorlar. Bu bizim hem motivasyonumuzu hem de arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Gerçek hastalara yetişmekte zorlanıyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız yollar zaten en kısa sürede açılıyor. Boş asılsız ihbarda bulunmasınlar. Zaten yolları en fazla 23 günde ulaşıma açılacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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