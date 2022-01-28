Bitlis'te tipiye rağmen yol açma çalışması



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışıyla 165 köy yolu, ulaşıma kapanırken, ekipler de tipiye rağmen yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezinde 1,5 metreyi aşan kar kalınlığı, 165 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu Bitlis için çığ uyarısı da yapılıyor. İl Özel İdaresi ekipleri de tipiye rağmen yol açma çalışmalarına aralıksız devam ederken, bugüne kadar 11 bin 900 kilometre yolda karla mücadele çalışması yapıldığı belirtildi.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, 1 köye birkaç defa gidip yolunu açtıklarını söyledi. Kapalı olan köy yollarının en fazla 2-3 gün içinde açıldığını anlatan Aşit, "Yaklaşık 1 haftadır devam eden kar yağışından dolayı bugün itibarıyla 165 köy yolumuz ulaşıma kapalı durumda. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadırlar. 10 şantiyede 50 iş makinesi ve 75 personelle karla mücadeleyi devam ettiriyoruz. Karla mücadelede ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Şu anda bulunduğumuz bölge, Bitlis´in en çok kar alan bölgelerinden bir tanesi. Burada hem çığ tehlikesi var hem de yoğun bir şekilde kar yağışı almaktadır. Karla mücadelede çalışan arkadaşlarımız bazen 3-4 gün evlerine gidemiyorlar. Çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bu da vatandaşlarımızın rahatı içindir. Arkadaşlarımız hem kendilerinden hem de ailelerinden büyük fedakarlık yapıyorlar. Köy yolunda çalışan arkadaşlarımız, çığ ve doğa koşullarıyla da mücadele ediyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

'ASILSIZ İHBARDA BULUNMAYIN'

Karla mücadelede en çok asılsız ihbarların kendilerini zor durumda bıraktığını belirten Aşit, "Karla mücadele çalışmalarımızda zaman zaman bizi üzen olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Asılsız ihbarlarla bizleri boş yere meşgul ediyor. Bu bizim hem motivasyonumuzu hem de arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Gerçek hastalara yetişmekte zorlanıyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız, yollar zaten en kısa sürede açılıyor. Boş asılsız ihbarda bulunmasınlar. Zaten yolları en fazla 2-3 günde ulaşıma açılacaktır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-01-28 14:43:08



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