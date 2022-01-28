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'Sakin şehir' Ahlat’ın tarihi mekanlarından kartpostallık kar manzaraları Beyaz örtüye bürünen Ahlat’taki tarihi mekanlar havadan görüntülendi

İHA

'Sakin şehir' Ahlat’ın tarihi mekanlarından kartpostallık kar manzaraları Beyaz örtüye bürünen Ahlat’taki tarihi mekanlar havadan görüntülendi

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki tarihi yapıların karla bütünleşmesi, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
Kar yağışı sonrası beyaz örtüye bürünen Cittaslow (Sakin Şehir) statüsüne sahip olan Ahlat’taki tarihi mekanlar drone ile görüntülendi. Karla ayrı bir güzelliğe bürünen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı, kubbeleri beyaza bürünen tarihi kümbetler, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi, mağara evleri gibi ilçedeki birçok tarihi mekan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da adlandırılan 210 dönüm üzerinde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki mezar taşlarının üzerindeki yazılar; kabartmalar, nakış ve işlemeler, kar yağışı sonrası ziyaretçilerini hayran bırakan bir güzelliğe bürünüyor.
Kar yağışı sonrası ilçedeki kümbetlerde fotoğraf çeken Ahmet Yamlı isimli vatandaş, “Kar yağışıyla beraber ilçemizdeki tarihi yerler beyaz örtüye büründü. Bende bu manzarayı görmek hem de fotoğraflamak için buraya geldim. Selçuklu Mezarlığı olsun, kümbetler olsun çok güzel görüntüler ortaya çıkardı, bende bunları görüntülemeye geldim” diye konuştu.
İlçedeki fotoğraf sanatçılarından Serdar Adıyaman da, kar yağışı sonrası oluşan görüntüleri kayıt altına almak için tarihi mekanları gezdiklerini söyledi. Adıyaman, “İlçemizde günlerdir etkili olan kar yağışının ardından tarihi yapılarımız güzel bir görüntüye kavuştu. Bizde bu güzel anları fotoğraflamak ve kaydetmek için bu alana gelerek fotoğraflarımızı çektik. Ahlat tarihi ve doğa bakımından oldukça güzel, zengin bir alana sahip. Hem yazın hem de kışın oldukça güzel görüntüler çıkıyor. Bizde bu görüntüleri arşivimize katmak için tarihi alanlarda görüntü çekiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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