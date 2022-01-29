Bitlis'te eksi 10 derecede yüzme etkinliği



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, sıfırın altında 10 derece hava sıcaklığında, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bu yıl 6'ncı kez yüzme etkinliği düzenlendi. Doğal gölet olan ve kaynak suyuyla beslenen Altınkalbur'a girenler, dondurucu soğuğa rağmen kulaç attı.

Zeydan Mahallesi'nde bulunan Altınkalbur Göleti'nde, bu yıl 6'ncı kez, Bitlis Beş Minare Akademi Derneği'nin ev sahipliğinde yüzme etkinliği düzenlendi. Sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yapılan etkinliğine katılanlar, hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu bölgede, karlar arasında kaynakla beslenen doğal gölete girerek kulaç attı. Beş Minare Akademi Derneği Başkanı Serdar Durer, sağlıklı yaşam ve Altınkalbur Göleti'ne dikkat çekmek amacıyla hır yıl ocak ayında yüzme etkinliğini düzenlediklerini belirterek, "Bitlis, karı, kışı, soğuğu, akarsuları ve gölleriyle müstesna bir kent. Bitlis, soğuk bir şehir olsa da sıcak duyguların yaşandığı, omuz omuza, yürek yüreğe bir kent. Görmüş olduğunuz Altınkalbur, harikulade güzellikte, belki de dünyanın en güzel yerlerinden biri. Turizmde bölgemizin gözbebeği haline getirilebilecek kadar güzel bir yer. Akademi olarak amacımız, ilimizdeki sivil toplum örgütleriyle birlikte burada bu güzelliği bütün dünyayla paylaşmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-01-29 16:13:36



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