Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

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Bitlis ve Tatvan'da meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kazalar, bugün akşam saatlerine doğru BitlisTatvan karayolu mevkiinde meydana geldi.

İlk kaza çevre yolu üzerinde bulunan Bitlis E tipi kapalı ceza evi mevkiinde meydana geldi. Kazaya karışan tır ile kamyonette yaralanan 3 kişi AFAD, 112, itfaiye ve emniyet personelinin yardımıyla Bitlis Devle Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza ise Tatvan'da meydana geldi. 3 ayrı aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanarak ayakta tedavi edildi.

Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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