Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bitlis çevre yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AAR 145 plakalı TIR, yoldaki buzlanma nedeniyle şeridinden çıkarak karşı yönden gelen 13 KB 408 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyonetin sürücüsü ve yanındaki 2 kişiyle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan BitlisTatvan Karayolu'nda buzlanma nedeniyle 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda hasar oluştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-01-29 22:21:35
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